Віддячив сокирою по голові: на Харківщині 32-річний сусід розправився над господинею

У Харківській області трагічно загинула 73-річна жінка. Її сокирою зарубав молодий раніше судимий сусід, якого пенсіонерка прихистила, давала роботу і харчування.

Інцидент стався у селі Геніївка Зміїнського району. 73-річну Поліну Миколаївну знали і поважали всі навколо.

Майже все життя жінка працювала кухаркою у школі: у селі про неї розповідають тільки хороше.

– Ми постійно сиділи з нею на лавочці, любили порозмовляти, гралися з дівчатками. Вона постійно вгощала нас цукерками, – розповідає школярка Аня.

Сусіди переконані: саме доброта і згубила привітну пенсіонерку. Цього літа до неї став навідуватись молодий односелець.

32-річний Володимир мешкав у занедбаному будинку по сусідству. Встиг відсидіти в тюрмі, ніде не працював і перебивався тимчасовими підробітками.

– Полов він там у неї город, разом картоплю садили. Борщем його вгощала часто. Ну у нього батьків немає, воно шлялося постійно, шукав де поїсти. Він судимий, шість років провів у в’язниці, – розповів сусід загиблої Олександр.

Згодом з’ясується, що ввечері напередодні вбивства Володимир потайки пробрався в літню кухню, переночував, а коли зранку туди зайшла господиня – накинувся на неї із сокирою.

Коли Поліна Миколаївна перестала виходити на зв’язок з онуками, рідні звернулися до сусіда і попросили навідатися до старенької. Хвіртка була зачинена, на вигуки ніхто не відповідав.

Першим правду про те, чому зникла Поліна Миколаївна, дізнався її онук. Чоловік першим зайшов до будинку і побачив бабусю у калюжі власної крові. Поруч із нею лежала закривавлена сокира.

Вбивцю заарештовано

Поки нажахані сусіди обговорювали розправу над пенсіонеркою, її вбивця встиг втекти із села. На пошуки 32-річного чоловіка було залучено поліцію сусідніх регіонів.

Вже за декілька днів його таки знайшли: Володимир ховався від правосуддя у підвалі багатоповерхівки.

Під час допиту він зізнався, що після розправи над сусідкою виніс з її будинку три тисячі гривень, два мобільні телефони та електричний чайник.

За скоєне 32-річному Володимиру загрожує довічне ув’язнення. Лише після того, як суд відправив головного підозрюваного у вбивстві, мешканці села перестали боятися виходити на вулицю.