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Факты / Происшествия

Сейчас ты заткнешься: в Днепре маршрутчик отказался везти военного

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Військовий

В Днепре водитель маршрутки отказался бесплатно везти военнослужащего.

Видео соответствующего инцидента попало в социальные сети.

В частности, военный хотел доехать общественным транспортом до места назначения, однако водитель отказался его везти, несмотря на то, что тот имел право на льготный проезд.

— Сейчас ты у меня заткнешься, – прокричал водитель.

Мужчина предоставил удостоверение и документы, свидетельствующие о том, что он имеет право на бесплатный проезд, однако водитель начал на него кричать.

Другие пассажиры, ставшие свидетелями происшествия, попытались заступиться за военнослужащего. Несмотря на их слова, водитель отказался везти военного.

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Напомним, в сентябре в Запорожье водитель микроавтобуса искалечил пожилого пассажира. Дедушка имел право на бесплатный проезд, однако ему запретили ехать с его рюкзаком и тачкой.

После того, как видео с избиением пассажира оказалось в соцсетях, одна из свидетельниц происшествия рассказала, что водитель отказался пропустить дедушку в полупустой автобус.

Он выкинул пассажира из салона, после чего ударил его дверью. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.

Источник: Эпрессо

Фото: Dreamstime

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