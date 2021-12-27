Сейчас ты заткнешься: в Днепре маршрутчик отказался везти военного

В Днепре водитель маршрутки отказался бесплатно везти военнослужащего.

Видео соответствующего инцидента попало в социальные сети.

В частности, военный хотел доехать общественным транспортом до места назначения, однако водитель отказался его везти, несмотря на то, что тот имел право на льготный проезд.

— Сейчас ты у меня заткнешься, – прокричал водитель.

Мужчина предоставил удостоверение и документы, свидетельствующие о том, что он имеет право на бесплатный проезд, однако водитель начал на него кричать.

Другие пассажиры, ставшие свидетелями происшествия, попытались заступиться за военнослужащего. Несмотря на их слова, водитель отказался везти военного.

Напомним, в сентябре в Запорожье водитель микроавтобуса искалечил пожилого пассажира. Дедушка имел право на бесплатный проезд, однако ему запретили ехать с его рюкзаком и тачкой.

После того, как видео с избиением пассажира оказалось в соцсетях, одна из свидетельниц происшествия рассказала, что водитель отказался пропустить дедушку в полупустой автобус.

Он выкинул пассажира из салона, после чего ударил его дверью. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.