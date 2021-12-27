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Факти / Надзвичайні події

Зараз ти замовкнеш: у Дніпрі маршрутник відмовився везти військового

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Військовий

У Дніпрі водій маршрутки відмовився безкоштовно везти військовослужбовця.

Відео відповідного інциденту потрапило до соціальних мереж.

Зокрема військовий хотів доїхати громадським транспортом до місця призначення, проте водій відмовився його везти, незважаючи на те, що той мав право на пільговий проїзд.

– Зараз ти в мене замовкнеш, – прокричав водій.

Чоловік надав посвідчення та документи, що свідчать про те, що він має право на безкоштовний проїзд, проте водій почав кричати на нього.

Інші пасажири, які стали свідками події, спробували заступитися за військовослужбовця. Попри їхні слова, водій відмовився везти військового.

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Нагадаємо, у вересні в Запоріжжі водій мікроавтобуса покалічив літнього пасажира. Дідусь мав право на безкоштовний проїзд, проте йому заборонили їхати з його рюкзаком та тачкою.

Після того, як відео зі побиттям пасажира опинилося в соцмережах, одна зі свідків події розповіла, що водій відмовився пропустити дідуся до напівпорожнього автобуса.

Він викинув пасажира із салону, після чого вдарив його дверима. Медики діагностували у потерпілого черепно-мозкову травму.

Джерело: Еспресо

Фото: Dreamstime

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