СБУ отчиталась о работе контрразведки: разоблачены десятки диверсантов

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила более 30 агентурных сетей Российской Федерации после начала ее агрессии.

Об этом сообщили в пресс-центре украинской спецслужбы.

Кроме того, в СБУ сообщили о том, что более 180 человек были осуждены за государственную измену и шпионаж в пользу страны-агрессора.

Кроме того, под прикрытием российских дипломатов работали более 20 сотрудников СВР – они были высланы из страны и объявлены персонами нон грата.

По данным украинской спецслужбы, обезврежено более 300 вражеских ДРГ. При этом 26 диверсантов пытались проникнуть на объекты критической инфраструктуры, а также на заводы военно-промышленного комплекса.

— Более 250 боевиков суд наказал к разным срокам заключения за преступления против государственной безопасности Украины. Среди них – главари и участники незаконных вооруженных формирований и террористических группировок так называемых “Л/ДНР”, – отметили в СБУ.

Напомним, ранее пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко сообщил Фактам ICTV, что Служба безопасности Украины не открывала уголовное производство по подозрению в государственной измене против народного депутата Евгения Шевченко.

По его словам, согласно ст. 482-2 УК Украины, досудебное расследование в отношении нардепа может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности.

В свою очередь ранее Шевченко заявил, что СБУ против него открыла уголовное производство.