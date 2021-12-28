СБУ відзвітувала про діяльність контррозвідки: викрито десятки диверсантів

Контррозвідка Служби безпеки України викрила понад 30 агентурних мереж Російської Федерації після початку її агресії.

Про це повідомили у прес-центрі української спецслужби.

Крім того, в СБУ повідомили про те, що понад 180 осіб було засуджено за державну зраду та шпигунство на користь країни-агресора.

Крім того, під прикриттям російських дипломатів працювали понад 20 співробітників СЗР – їх було вислано із країни та оголошено персонами нон-грата.

За даними української спецслужби, знешкоджено понад 300 ворожих ДРГ. При цьому 26 диверсантів намагалися потрапити на об’єкти критичної інфраструктури, а також заводи військово-промислового комплексу.

– Понад 250 бойовиків суд покарав різними термінами ув’язнення за злочини проти державної безпеки України. Серед них – главарі та учасники незаконних збройних формувань та терористичних угруповань так званих “Л/ДНР”, – зазначили у СБУ.

Нагадаємо, раніше прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко повідомив Факти ICTV, що Служба безпеки України не відкривала кримінального провадження за підозрою у державній зраді проти народного депутата Євгена Шевченка.

За його словами, згідно зі ст. 482-2 КК України, досудове розслідування щодо нардепа може розпочати лише генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов’язки.

Раніше Шевченко заявив, що СБУ проти нього відкрила кримінальне провадження.