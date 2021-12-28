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Оставил умирать на снегу: житель Запорожья на глазах детей зарезал бездомного щенка

Наташа Тарчевська редактор ленты
Оставил умирать на снегу: житель Запорожья на глазах детей зарезал бездомного щенка

В Запорожье мужчина убил бездомного щенка. Свидетелями расправы над животным стали десять детей.

Инцидент произошел 25 декабря во дворе многоквартирного дома по улице Зестафонской.

Около 19.00 мужчина вышел из дома и подошел к щенку, сидевшему возле детской площадки.

42-летний сосед достал из кармана куртки нож и на глазах детей зарезал несчастное животное. Увиденное испугало малышей и они побежали домой: в полицию обратились их родители.

Правоохранители установили личность мучителя собаки. Предварительно 42-летний мужчина категорически отрицает свою причастность к гибели щенка.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.299 (Жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетних детей) УК Украины.

Кроме реального наказания в виде лишения свободы от трех до пяти лет, санкция статьи также предусматривает и условный срок.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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