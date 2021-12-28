Залишив помирати на снігу: житель Запоріжжя на очах дітей зарізав безпритульне цуценя

У Запоріжжі чоловік вбив безпритульне цуценя. Свідками розправи над твариною стали десятеро дітей.

Інцидент стався 25 грудня у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Зестафонській.

Близько 19.00 чоловік вийшов із дому і підійшов до цуценяти, який сидів біля дитячого майданчика.

42-річний сусід дістав із кишені куртки ножа і на очах дітей зарізав нещасну тваринку. Побачене налякало малюків і вони побігли додому: до поліції звернулися їхні батьки.

Правоохоронці встановили особу кривдника собаки. Попередньо 42-річний чоловік категорично заперечує свою причетність до загибелі цуценяти.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене у присутності малолітніх дітей) КК України.

Окрім реального покарання у вигляді ув’язнення від трьох до п’яти років, санкція статті також передбачає й умовний термін.

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