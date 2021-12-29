Правоохранители открыли уголовное производство из-за пожара в отделении реанимации Косовской городской больницы на Прикарпатье, во время которого погибли четыре человека.

— Открыто производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, — Ред.), — сказали представители полиции.

По последним данным, четыре человека умерли и трое граждан пострадали во время пожара в больнице Косово. Среди них есть лежачие пациенты и медицинские работники.

Пострадали младшая медсестра (90% ожогов тела), медсестра (60%) и дежурный врач-реаниматолог (20%).

По предварительной информации, планируют отправить вертолет из Львова в Ивано-Франковскую областную больницу, а оттуда в ожоговый центр Киева.

Пожар в больнице Косова

Вечером 28 декабря в Косове случился пожар в палате реанимационного отделения районной больницы. Предварительно огонь вспыхнул после взрыва.

На месте происшествия нашли тела четырех погибших, еще три человека пострадали. Специалисты выясняют точную причину пожара.