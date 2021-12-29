Одну из медсестер, которая пострадала в результате пожара в палате реанимационного отделения районной больницы Косова Ивано-Франковской области 28 декабря, самолетом доставят в ожоговый центр центр Киева (2 городская больница).

В 14.00 из Киева в Ивано-Франковск за ней вылетел самолет. На месте он должен быть через полчаса. Дорога в столицу займет около 1 часа 40 минут.

Самолет приземлится в аэропорту Жуляны.

По состоянию на 29 декабря, во время пожара в больнице Косова погибли четыре человека, еще трое получили ожоги. В частности, пострадали младшая медсестра – у нее 90% ожогов тела, медсестра (60%) и дежурный врач-реаниматолог (20%).

По данным ГСЧС, причина пожара – грубое нарушение правил пожарной безопасности.

Спасатели рассказали, что вечером 28 декабря в реанимации работали одновременно пять кислородных концентраторов, поэтому воздух был перенасыщен кислородом.

После смерти пациента от Соvid-19 один из сотрудников по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с кислородом в реанимационной палате произошло возгорание.