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Пожежа в лікарні Косова: постраждалу медсестру літаком доправлять до Києва

Ірина Заславець Медична оглядачка програми «Вікна», громадська діячка
Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

Одну з медсестер, яка постраждала внаслідок пожежі у палаті реанімаційного відділення районної лікарні Косова Івано-Франківської області 28 грудня, літаком доправлять в опіковий центр центр Києва (2 міська лікарня).

О 14.00 з Києва до Івано-Франківська за нею вилетів літак. На місці він має бути за півгодини. Дорога до столиці займе близько 1 години 40 хвилин.

Літак приземлиться в аеропорту Жуляни.

Станом на 29 грудня, під час пожежі у лікарні Косова загинули четверо людей, ще троє людей дістали опіки. Зокрема постраждали молодша медсестра – у неї 90% опіків тіла, медсестра (60%) та черговий лікар-реаніматолог (20%).

За даними ДСНС, причина пожежі – грубе порушення правил пожежної безпеки.

Рятувальники розповіли, що ввечері 28 грудня в реанімації працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів, тому повітря було перенасичене киснем.

Після смерті пацієнта від Сovid-19 один із співробітників за традицією поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з киснем в реанімаційній палаті сталося займання.

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Фото: Нацполіція

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