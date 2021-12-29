Бежал босой и раненый: на Хмельнитчине женщина порезала своего мужа и выгнала из дома

В селе на Хмельнитчине женщина подрезала своего мужа и выгнала его из дома. В этом ей помогала мать, теща пострадавшего.

Инцидент произошел вечером 28 декабря в Томашевке под Дунаевцами. В полицию обратился товарищ пострадавшего.

Выяснилось, что окровавленный, босой и неодетый сосед прибежал к нему за помощью и потерял сознание прямо на пороге дома.

Что произошло

По данным следствия, конфликт между супругами начался после ужина, когда они начали распивать спиртное вместе с тещей.

Сначала женщина вместе с матерью вытолкала пьяного сожителя во двор. 47-летний мужчина от безысходности полностью разбил окно палкой и попытался залезть в комнату.

Его жена услышала звук битого стекла, забежала в комнату и схватила нож, лежавший на подоконнике.

Им она нанесла несколько ударов, и мужчина упал на землю. После этого пострадавший выбежал из двора в поисках помощи.

Что говорят в полиции

Правоохранители задержали 34-летнюю горе-жену. Пока готовится сообщение о подозрении, она будет находиться в камере СИЗО.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Все обстоятельства семейного скандала устанавливаются.

Мужчина с критическими ранениями госпитализирован в реанимацию, врачи продолжают бороться за его жизнь.