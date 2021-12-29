Тікав босий і поранений: на Хмельниччині жінка порізала свого чоловіка і вигнала з дому

В селі на Хмельниччині дружина порізала свого чоловіка і вигнала з дому. У цьому їй допомагала матір, теща постраждалого.

Інцидент стався ввечері 28 грудня у Томашівці, що під Дунаївцями. До поліції звернувся товариш постраждалого.

З’ясувалося, що закривавлений, босий і невдягнений сусід прибіг до нього по допомогу і знепритомнів прямо на порозі хати.

Що сталося

За даними слідства, конфлікт між подружжям розпочався після вечері, коли вони почали розпивати спиртне разом із тещею.

Спочатку жінка разом із матір’ю виштовхала п’яного співмешканця надвір. 47-річний чоловік від безвиході вщент розбив вікно палицею та спробував залізти в кімнату.

Його дружина почула звук битого скла, забігла в кімнату і схопила ніж, який лежав на підвіконні.

Ним вона завдала декілька ударів, і чоловік впав на землю. Після цього постраждалий вибіг із подвір’я у пошуках допомоги.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці затримали 34-річну горе-дружину. Поки готується повідомлення про підозру, вона перебуватиме у камері СІЗО.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Усі обставини сімейного скандалу встановлюються.

Чоловіка із критичними пораненнями госпіталізовано до реанімації, лікарі продовжують боротися за його життя.