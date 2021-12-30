Добивал гантелью: на Киевщине будут судить 33-летнего мужчину, который убил свою мать

В Киевской области перед судом предстанет мужчина, жестоко убивший родную мать.

Инцидент произошел в одном из сел под Вышгородом. В один из июльских дней между родными возник очередной конфликт.

Матерь была недовольна тем, что ее сын нигде не работает, злоупотребляет спиртным и требует у нее деньги. После очередного замечания пьяный сын набросился на женщину и принялся наносить удары в голову.

Когда мать упала на землю, он продолжил бить ее ногами. Женщина уже едва дышала, и тогда горе-сын схватил в руки лежащую во дворе гантель. Именно она и привела к смерти матери подозреваемого.

Судмедэкспертиза подтвердила, что она умерла в результате многочисленных травм.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Если суд докажет вину мужчины, его ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Источник: Киевская областная прокуратура