Добивал гантелью: на Киевщине будут судить 33-летнего мужчину, который убил свою мать

В Киевской области перед судом предстанет мужчина, жестоко убивший родную мать.
Инцидент произошел в одном из сел под Вышгородом. В один из июльских дней между родными возник очередной конфликт.
Матерь была недовольна тем, что ее сын нигде не работает, злоупотребляет спиртным и требует у нее деньги. После очередного замечания пьяный сын набросился на женщину и принялся наносить удары в голову.
Когда мать упала на землю, он продолжил бить ее ногами. Женщина уже едва дышала, и тогда горе-сын схватил в руки лежащую во дворе гантель. Именно она и привела к смерти матери подозреваемого.
Судмедэкспертиза подтвердила, что она умерла в результате многочисленных травм.
Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
Если суд докажет вину мужчины, его ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Источник: Киевская областная прокуратура