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Добивав гантеллю: на Київщині судитимуть 33-річного чоловіка, який вбив свою матір

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
кулаки, бійка

У Київській області перед судом постане чоловік, який жорстоко вбив рідну матір.

Інцидент стався в одному із сіл під Вишгородом. В один із липневих днів між рідними виник черговий конфлікт.

Матір була незадоволена тим, що її син ніде не працює, зловживає спиртним і вимагає у неї гроші. Після чергового зауваження п’яний син накинувся на жінку і почав наносити удари в голову.

Коли матір впала на землю, він продовжив бити її ногами. Жінка вже ледь дихала, і горе-син схопив до рук гантелю, яка лежала на подвір’ї. Саме вона і спричинила смерть матері підозрюваного.

Судмедекспертиза підтвердила, що вона померла внаслідок численних травм.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Якщо суд доведе вину чоловіка, на нього очікує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

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Джерело: Київська обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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