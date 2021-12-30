Погрожував бензопилою: у Маріуполі літню жінку врятували від власного сина

У Донецькій області врятували життя 69-річній жінці, яку рідний син ледь не зарізав бензопилою.

Інцидент стався у Маріуполі. Пенсіонерка сама зателефонувала до поліції.

За її словами, того дня 45-річний син почав трощити будинок, де проживав разом із матір’ю.

Коли літня жінка намагалася зупинити нападника, той схопив до рук бензопилу. На щастя, поліцейські приїхали і попередили замах на життя пенсіонерки.

45-річний чоловік продовжував поводитися неадекватно, тому правоохоронці змушені були викликати медиків.

Наразі горе-сина госпіталізовано, а його матір помістили до тимчасового притулку, де з нею працюватимуть психологи.

Вона зможе жити там протягом декількох місяців, адже після дій сина у будинку потрібно буде зробити ремонт.

Поліцейські, які врятували життя 69-річної жінки, отримали від неї лист зі словами подяки.