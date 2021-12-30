Второй раз за год: львовского священника оштрафовали на 340 грн за угрозы жене

Во Львове второй раз за год оштрафовали священника за домашнее насилие в отношении жены. В пользу государства с него взыскали 340 грн.

Впервые в полицию женщина обратилась весной этого года. Когда к ним домой пришли правоохранители, священник Игорь Городецкий обзывал свою жену, толкал ее и даже угрожал расправой.

Тогда его оштрафовали на 340 грн. и суд завершил рассмотрение дела. Однако аналогичная ситуация произошла уже в декабре.

Священник снова принялся за старое и угрожал жене убийством, используя нецензурную лексику.

Суд снова признал его виновным в совершении домашнего насилия и оштрафовал на 340 грн. На заседание горе-мужчина не явился.

Игорю Городецкому 65 лет. Он является священником Греко-католической церкви великомученика Дмитрия.

Штрафы могут закончиться

В рамках последнего разбирательства на суде уточнили, что в будущем семейный тиран не состоится штрафом.

Если священник не остановит свою агрессию по отношению к жене, ему выдадут предписание о запрете приближаться к женщине.

Кроме этого, судья сможет отправить мужчину на общественные работы или арестовать на 10 дней.

Если правоохранители откроют уголовное производство, священник может оказаться в тюрьме.