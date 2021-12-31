В Тернополе мужчина убил 77-летнего пенсионера, за которым он ухаживал. Подозреваемый ударил его сломанными костылями, а бездыханное тело накрыл бытовыми вещами.

По данным Департамента уголовного розыска, после совершенного мужчина открыл газовые горелки и убежал с места преступления.

Через сутки он вернулся в квартиру, где лежало тело погибшего. Злоумышленник хотел отвести от себя подозрение и сообщил полиции о страшной “находке”.

Правоохранители через несколько часов возобновили обстоятельства судьбоносного дня. По словам подозреваемого, он два дня не заходил к дедушке, за которым ухаживал.

Однако камеры видеонаблюдения возле дома опровергли его рассказ. По данным следствия, между душегубом и пенсионером постоянно возникали конфликты.

Дедушка обвинял подозреваемого в том, что тот систематически воровал у него деньги. Последняя ссора завершилась дракой, во время которой злоумышленник забил костылями 77-летнего пенсионера до смерти.

Мужчину задержали правоохранители, ему уже сообщили о подозрении по факту умышленного убийства. Досудебное расследование продолжается.