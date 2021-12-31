У Тернополі чоловік вбив 77-річного пенсіонера, якого він доглядав. Підозрюваний вдарив його зламаними милицями, а бездиханне тіло накрив побутовими речами.

За даними Департаменту карного розшуку, після скоєного чоловік відкрив газові пальники та втік з місця злочину.

Через добу він повернувся до квартири, де лежало тіло загиблого. Зловмисник хотів відвести від себе підозру та повідомив до поліції про страшну “знахідку”.

Правоохоронці за декілька годин відновили обставини доленосного дня. За словами підозрюваного, він два дні не заходив до дідуся, якого доглядав.

Проте камери відеоспостереження біля будинку спростували його розповідь. За даними слідства, між душогубом та пенсіонером постійно виникали конфлікти.

Дідусь звинувачував доглядальника у тому, що той систематично крав у нього гроші. Остання сварка завершилася бійкою, під час якої зловмисник забив милицями 77-річного пенсіонера до смерті.

Чоловіка затримали правоохоронці, йому вже повідомили про підозру за фактом навмисного вбивства. Досудове розслідування триває.