Пьяный водитель скорой помощи устроил ДТП на Закарпатье

Водитель скорой помощи вызвал дорожно-транспортное происшествие в Закарпатской области.

По данным полиции, машина медиков столкнулась с легковушкой Opel Astra в селе Ракошино, которое находится недалеко от Мукачево.

По словам правоохранителей, водитель скорой помощи был в состоянии алкогольного опьянения. В его крови было в 10 раз больше допустимого уровня алкоголя – 2,1 промилле.

В салоне легкового автомобиля находился муж с женой и с маленьким ребенком. Столкновение с машиной медиков, к счастью, обошлось без пострадавших. Оба авто получили повреждения.

Прибывшие на место аварии правоохранители составили протокол на водителя скорой помощи. Виновник ДТП предстанет перед судом.

Напомним, пьяный водитель также стал причиной аварии в Киеве. Мужчина сбил маленького ребенка на пешеходном переходе.

Водитель скрылся с места происшествия, не проверив состояние 12-летнего мальчика.

Ребенка госпитализировали в больницу, а нарушителя позже задержали.

Источник: Суспильне

Фото: КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф