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П’яний водій швидкої допомоги влаштував ДТП на Закарпатті

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
швидка допомога

Водій швидкої допомоги викликав дорожньо-транспортну пригоду у Закарпатській області.

За даними поліції, машина медиків зіткнулася з легковиком Opel Astra в селі Ракошине, що знаходиться неподалік Мукачева.

За словами правоохоронців, водій швидкої допомоги був у стані алкогольного сп’яніння. У його крові було в 10 разів більше за допустимий рівень алкоголю – 2,1 проміле.

У салоні легкового автомобіля був чоловік із дружиною та з маленькою дитиною. Зіткнення з машиною медиків на щастя обійшлося без постраждалих. Обидва авто зазнали пошкоджень.

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Правоохоронці, які прибули на місце аварії, склали протокол на водія швидкої допомоги. Винуватець ДТП постане перед судом.

Нагадаємо, п’яний водій також спричинив аварію у Києві. Чоловік збив маленьку дитину на пішохідному переході.

Водій втік із місця події, не перевіривши стан 12-річного хлопчика.

Дитину госпіталізували до лікарні, а порушника пізніше затримали.

Джерело: Суспільне

Фото: КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

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