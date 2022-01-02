П’яний водій швидкої допомоги влаштував ДТП на Закарпатті

Водій швидкої допомоги викликав дорожньо-транспортну пригоду у Закарпатській області.

За даними поліції, машина медиків зіткнулася з легковиком Opel Astra в селі Ракошине, що знаходиться неподалік Мукачева.

За словами правоохоронців, водій швидкої допомоги був у стані алкогольного сп’яніння. У його крові було в 10 разів більше за допустимий рівень алкоголю – 2,1 проміле.

У салоні легкового автомобіля був чоловік із дружиною та з маленькою дитиною. Зіткнення з машиною медиків на щастя обійшлося без постраждалих. Обидва авто зазнали пошкоджень.

Правоохоронці, які прибули на місце аварії, склали протокол на водія швидкої допомоги. Винуватець ДТП постане перед судом.

Нагадаємо, п’яний водій також спричинив аварію у Києві. Чоловік збив маленьку дитину на пішохідному переході.

Водій втік із місця події, не перевіривши стан 12-річного хлопчика.

Дитину госпіталізували до лікарні, а порушника пізніше затримали.

Джерело: Суспільне

Фото: КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф