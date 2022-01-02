В Луцке 12 декабря 2021 года произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием несовершеннолетнего водителя. Сегодня одна из пострадавших – 39-летняя женщина – скончалась в больнице.

Эту информацию подтвердил местным СМИ заведующий реанимационным отделением Волынской областной клинической больницы Павел Гащишин.

По словам врача, 39-летняя Елена скончалась в воскресенье, 2 января, около 7.00 утра. Она боролась за жизнь более 20 дней.

Женщина находилась в реанимационном отделении Волынской областной клинической больницы. Как сообщал в комментарии СМИ главный врач медицинского учреждения Александр Дударь, ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. По состоянию на конец декабря появилась информация о том, что женщина начала самостоятельно дышать, однако ее состояние оставалось тяжелым.

После ДТП у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей основания черепа. Женщина находилась в коме.

О смерти 39-летней Елены также проинформировал на своей странице в Facebook депутат Луцкого городского совета Роман Кравчук.

– 39-летняя Елена, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на переходе возле ТамТама в Луцке, к сожалению, сегодня ночью умерла, — написал он.

У женщины остались муж и двое маленьких детей.

Что известно о ДТП в Луцке

12 декабря 2021 года в Луцке произошло ДТП. Тогда автомобиль на пешеходном переходе возле торгового центра на проспекте Соборности въехал в людей.

Автомобиль Renault Megane убегал от патрульных полицейских и совершил наезд на пешеходов, которые как раз пересекали проезжую часть, а затем врезался в дерево.

За рулем находился 16-летний подросток. После столкновения водитель и его пассажиры пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали.

Известно, что несовершеннолетние пассажиры Renault снимали свои действия на видео, которые публиковали в социальных сетях.

В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек. 39-летняя женщина, которая сегодня умерла, и ее 5-летний сын были госпитализированы в больницу.

Источник: ИА Волынские новости, Общественное, Роман Кравчук