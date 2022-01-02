У селищі міського типу Війтівці у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій ледь не загинув 28-річний водій легкового автомобіля.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на автодорозі М-12 зіткнулися машини ВАЗ 2109 та Suzuki CX4 2 січня.

Рятувальники відімкнули акумуляторні батареї автомобілів від живлення та змили залишки паливо-мастильних матеріалів з траси, щоб уникнути спалаху полум’я.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини та можливі причині автокатастрофи, в якій травмувався водій автомобіля.

ДТП у Києві

На жаль, це не єдина аварія в Україні за останню добу. У ДТП у Києві постраждала 12-річна дитина, яку госпіталізували до лікарні.

За даними поліції, хлопчика збив нетверезий водій на пішохідному переході. Школяр підлетів щонайменше на один метр, а машина навіть не зупинилася та поїхала далі.

Поліцейські затримали водія автомобіля BMW, який втік з місця аварії. За результатами, у крові чоловіка виявили один проміле алкоголю.