Три укола, чтоб не сопротивлялась: в Мариуполе девочку угостили наркотиками и изнасиловали

В Донецкой области будут судить 40-летнего мужчину, который склонил несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков, а после этого изнасиловал.

Инцидент произошел в Мариуполе вечером 26 сентября. Подозреваемый пригласил на съемную квартиру 17-летнюю девушку. В гости она пришла в состоянии алкогольного опьянения.

Как девушка познакомилась со старшим мужчиной, правоохранители не уточняют.

Через некоторое время подозреваемый начал активно проявлять знаки внимания и намекать несовершеннолетней на половой акт, однако она ему отказала.

Продолжая разговор, 40-летний мужчина предложил девочке попробовать “интересный” психотропный препарат.

Собственноручно он сделал своей жертве три укола и подождал, пока наркотики подействуют. Когда стало ясно, что девушка не будет противиться, мужчина изнасиловал ее.

Что говорят в полиции

Правоохранители установили, что в день преступления задержанный находился в Мариуполе в командировке, а сам родом из Днепропетровщины. Кем работал мужчина, не сообщается.

Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 УК Украины. Речь идет об изнасиловании несовершеннолетней и склонении ее к употреблению психотропных веществ.

30 декабря суд получил обвинительный акт: в ближайшее время начнутся первые судебные слушания по делу. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Источник: Донецкая областная прокуратура