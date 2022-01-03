У новорічну ніч: 22-річний житель Маріуполя з пістолетом пограбував школярів

На Донеччині затримали раніше судимого хлопця, який скоїв розбійний напад на двох дітей.

Інцидент стався у новорічну ніч в Маріуполі. 22-річний молодик першим підійшов до двох хлопчиків, що гуляли в парку.

Із кишені він дістав предмет, схожий на пістолет: погрожуючи розправою, зловмисник силою забрав у дітей їхні мобільні телефони.

Хлопчики (віком 13 та 14 років) вчасно втекли та розповіли про все батькам. Тієї ж ночі вони звернулися до поліції.

Зловмисника затримали вже вранці 1 січня. Ним виявився місцевий мешканець, який вже був засуджений за вчинення наркозлочинів.

Під час експертизи з’ясувалося, що пістолет, яким погрожував хлопець, був пневматичним. Мобільні телефони правоохоронці повернуть школярам.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.187 (Розбій) КК України. За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.