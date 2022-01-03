Спасли двоих человек: под Киевом в жилом доме вспыхнул пожар

В Киевской области 3 января вспыхнул пожар на крыше жилого здания.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ЧП произошло в Вышгороде.

В частности, возгорание произошло в четырехэтажном доме. Пожар вспыхнул на мансарде и охватил площадь 600 квадратных метров.

Это произошло рано утром. На место происшествия прибыли спасатели и провели эвакуацию жильцов. Практически все местные жители смогли покинуть свои квартиры самостоятельно.

Еще двое, которые находились ближе всех к очагу возгорания, нуждались в помощи. Сотрудники ГСЧС их спасли.

На локализацию пожара ушло три часа. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь через 3,5 часа.

Тушением занимались 40 человек, а также было привлечено 11 единиц техники. По словам спасателей, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.