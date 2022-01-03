Врятували двох осіб: під Києвом у житловому будинку спалахнула пожежа

На Київщині 3 січня спалахнула пожежа на даху житлового будинку.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, НП сталася у Вишгороді.

Зокрема, спалах відбувся у чотириповерховому будинку. Пожежа спалахнула на мансарді та охопила площу 600 квадратних метрів.

Це сталося рано-вранці. На місце події прибули рятувальники та провели евакуацію мешканців. Майже всі місцеві мешканці змогли залишити власні квартири самостійно.

Ще двоє, які перебували ближче за всіх до вогнища, потребували допомоги. Співробітники ДСНС їх врятували.

На локалізацію пожежі пішли три години. Повністю ліквідувати спалах вдалося лише через 3,5 години.

Гасінням займалися 40 осіб, а також було залучено 11 одиниць техніки. За словами рятувальників, внаслідок пригоди ніхто не загинув та не постраждав.