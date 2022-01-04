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Факти / Надзвичайні події

У Києві на Північному мосту сталась смертельна ДТП

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У Києві на Північному мосту сталась смертельна ДТП

Зранку 4 січня на Північному мосту в Києві сталась смертельна ДТП. Відео надзвичайної події з’явилось у місцевих пабліках.

Очевидці зафільмували кадри на місці події.

У ці хвилини поряд із позашляховиком лежить тіло людини.

Поряд також зупинені кілька автомобілів та стоїть автомобіль правоохоронців.

Факти ICTV звернулись до Нацполіції для з’ясування подробиць.

Нагадаємо, що напередодні на автодорозі Черкаси – Умань поблизу Ротмистрівки Черкаського району ВАЗ заїхав під тягач із причепом.

Трьох постраждалих із легковика – водія та пасажирів – у важкому стані госпіталізували до Смілянської багатопрофільної лікарні.

Двоє з них – дівчина 18-ти років та хлопець орієнтовно 28 років – на момент прибуття медиків були в комі.

64-річний водій вантажівки, у якого діагностували гіпертензивний криз та гостру стресову реакцію, госпіталізації не потребував.

На місці події працювали одразу чотири бригади екстреної медичної допомоги.

Джерело: Київ оперативний

Фото: Київ оперативний

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