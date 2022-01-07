В селе Новоегоровка в Николаевской области произошел пожар в частном жилом доме, расположенном на улице Садовая.

Пламя полностью охватило здание до прибытия спасателей. Бойцы ГСЧС были вынуждены действовать оперативно, однако открытый огонь валил из окон.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар унес жизнь мужчины 1968 года рождения, тело которого нашли после локализации вспышки.

По предварительной информации, причина возгорания – неосторожность во время курения. Спасатели призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности.

Огнеборцам удалось локализовать пожар через один час, а через полтора часа — полностью ликвидировать на площади около 80 кв. м.

Для тушения огня привлекли четырех спасателей и одну единицу техники ГСЧС. Дополнительно пришлось задействовать работников полиции.