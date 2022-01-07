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Відкритий вогонь валив з вікон: під Миколаєвом у пожежі загинув чоловік

Юля Захарченко редакторка стрічки
Відкритий вогонь валив з вікон: під Миколаєвом у пожежі загинув чоловік

У селі Новоєгорівка у Миколаївській області сталася пожежа у приватному житловому будинку, розташованому на вулиці Садова.

Полум’я повністю охопило будинок до прибуття рятувальників. Бійці ДСНС були вимушені діяти оперативно, однак відкритий вогонь валив з вікон.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа забрала життя чоловіка 1968 року народження, тіло якого знайшли після локалізації спалаху.

За попередньою інформацією, причина займання – необережність під час куріння. Рятувальники закликають громадян бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу через одну годину, а ще через півтори години – повністю ліквідувати на площі близько 80 кв. м.

Для гасіння вогню залучили чотирьох рятувальників та одну одиницю техніки ДСНС. Додатково довелося задіяти працівників поліції.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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