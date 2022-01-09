На трасі М-30 під Хмельницьким сталася смертельна автокатастрофа, в якій загинув 31-річний чоловік. Ще одна 26-річна жінка та дворічна дитина травмувалися в аварії.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, біля села Гелетинці зіткнулися вантажний автомобіль МАН та легковик Mazda, водій якого загинув у ДТП.

Рятувальники відімкнули акумуляторні батареї автомобілів від живлення, щоб не спалахнула пожежа в авто, де затиснуло людей.

Під час аварії у легковій машині перебували двоє дорослих та дитина. Рятувальники деблокували 26-річну пасажирку з авто.

Жінку та дворічну дитину передали медичним працівникам, які надали постраждалим необхідну допомогу. 31-річний чоловік, який перебував за кермом Mazda, загинув в автокатастрофі.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини та можливі причини смертельної дорожньо-транспортної пригоди на трасі М-30 під Хмельницьким.