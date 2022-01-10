В Харькове рецидивист убил свою 42-летнюю соседку. Тело погибшей он держал около недели на балконе квартиры. Злоумышленник решил от него избавиться, потому вынес в мешке из дома и выбросил в пруд.

Тело женщины нашел случайный прохожий, сообщивший в полицию. Полицейские заметили, что ноги погибшей были связаны между собой шнурком с примотанными к стопам скотчем кусками асфальта.

Предварительно криминалисты пришли к выводу, что смерть женщины была насильственной. 42-летняя харьковчанка проживала вместе с матерью и сыном.

Родственница рассказала полицейским, что последний раз видела дочь месяц назад. Она не заявила об исчезновении, объяснив это тем, что женщина нередко пьянствовала и не впервые уходила из дома надолго.

Мать отметила, что дочь близко общалась с 43-летним соседом. Он рассказал полицейским, что не видел погибшую около месяца и не знает, где она может находиться.

Соседка вспомнила, что видела потерпевшую в компании другого соседа. Правоохранители смогли выйти на след человека, который, вероятно, мог быть причастен к преступлению.

Мужчина уже отбывал наказание за совершение краж, его подозревали в совершении грабежа. Полицейские нашли доказательства его вины.

По данным полиции, в начале декабря 2021 года женщина пришла на застолье к своему 50-летнему соседу. Во время употребления алкоголя между ними возник конфликт, а мужчина ударил соседку кулаком в лицо.

Она упала на пол, а компания продолжила застолье в другой комнате. Когда вечеринка закончилась, женщина уже была мертвой. Владелец квартиры вынес тело на балкон и закрыл, а через неделю положил в строительный мешок и вынес к пруду возле своего дома.

Прокуратура открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина признался в убийстве и согласился сотрудничать со следствием.

Вскоре ему должны избрать меру пресечения и сообщить о подозрении. Он может сесть за решетку на 15 лет. Досудебное расследование продолжается.