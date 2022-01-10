Украинку Наталью Киричок, которую в конце декабря в Италии убил ее 80-летний муж Вито Канжини, похоронят в Николаевской области. Об этом журналистам сообщил сын 61-летней погибшей Сергей.

Процесс оформления документов матери затянулся почти на две недели из-за рождественско-новогодних праздников.

Сначала родственники ждали вскрытия тела. Затем нужно было привлечь адвоката для того, чтобы забрать документы украинки из опечатанного дома.

Из родных у Натальи остался сын, невестка, внуки и брат.

Когда стало известно об убийстве украинки в Италии

Об убийстве Натальи Киричок стало известно 26 декабря, когда женщина не вышла на работу.

Владелец ресторана, где работала Наталья, позвонил ей на мобильный, чтобы выяснить причину ее отсутствия.

Однако трубку взял муж Вито Канжини. Пенсионер сообщил, что убил жену, вину в ее смерти переложил на работодателя и заявил, что намерен с ним поквитаться.

После этого ресторатор вызвал полицию.

Что происходило за несколько дней до убийства

Намерение убить жену у Вито Канжини появилось за несколько дней до трагедии. Женщина даже жила некоторое время у подруги.

– Утром однажды он рассказал матери, что ночью схватился за нож и долго смотрел на нее. Тогда он еле сдержался, чтобы не убить ее, – рассказывает сын Натали.

После этого итальянец выгнал женщину из дома, а затем поехал в ресторан к владельцу и угрожал ему убийством.

Последний обратился за помощью в полицию.

По словам Сергея, впоследствии Вито Канжини приехал к дому маминой подруги и начал слезно уговаривать Наталью вернуться.

– Он даже устроил ужин при свечах. Казалось, все обошлось, – рассказывает Сергей.

Что происходило в день убийства

25 декабря украинка пошла на работу на 17.30. Вернулась уже в час ночи следующего дня. Мужчина в это время якобы спал. Наталья погуляла с собакой и тоже легла отдыхать.

Впоследствии Вито Канжини нанес жене несколько ударов ножом в разные части тела. После того, как женщина умерла, оставил тело на полу и лег дальше спать, а утром спокойно пошел гулять с собакой.

Мотивы действий мужчины

По состоянию на сегодня защита итальянца утверждает, что в день убийства пенсионер якобы готовился провести ночь со своей женой.

Чтобы помириться после ссоры, Вито Канжини выпил немало алкоголя и принял виагру. Убить ее решил после того, когда жена ему отказала.

Однако есть также информация, что той ночью итальянец был трезв и никогда раньше не увлекался спиртными напитками.

Что известно об отношениях украинки и итальянца

Вито Канжини с 19 лет работал сварщиком в Германии. Там сейчас живут его четверо детей, с которыми он не очень общался.

С Натальей Киричок познакомился в итальянском городке Фанано-ди-Градара.

Пенсионер часто бывал в местах, где собирались украинки. Там присматривал себе жену.

Сначала Наталья работала у него домработницей, а потом они обручились. Вместе супруги прожили почти 17 лет.

По словам сына Натальи Киричок, в целом пара жила довольно спокойно, даже ездили вместе отдыхать.

– Мама раньше никогда на него не жаловалась. Мы в 2020 году приезжали к ним в Италию отдохнуть. Тогда я впервые и увидел ее мужа. Это высокий, худой мужчина. Довольно неразговорчивый, но, возможно, так показалось из-за языкового барьера, потому что мы почти не общались, — рассказывает Сергей.

Однако в декабре, когда Наталья съездила в Украину оформить пенсию, мужчина начал все чаще ревновать возлюбленную.

Тогда же с Натальей в последний раз виделся и ее сын Сергей, ныне живущий в Польше.

– Мы были в Украине около двух недель. Но когда она вернулась в Италию, Вито словно сошел с ума. Начал ревновать ее ко всем и ко всему. Подозревал, что у мамы были какие-то отношения в Украине и роман с владельцем итальянского ресторана, – говорит Сергей.

Кроме того, по словам сына погибшей, ее мужу-итальянцу не нравилось, что та работает с 17.30 до 01.00 и поздно возвращается домой.

– Она пообещала ему, что уволится оттуда в конце года, как только закончится контракт, – вспоминает Сергей.

Показания самого пенсионера-итальянца

Итальянская пресса озвучивает также версию самого Вито Канжини. Он якобы пытался сообщить об убийстве своему знакомому, но тот не поверил.

Затем пенсионер позвонил владельцу ресторана, где работала украинка, и рассказал об убийстве. После этого к нему приехала полиция.

В полиции итальянец говорил, что в ночь убийства лишь делал вид, что спит. А потом уверял, что не помнит, откуда взялся нож, и даже пытался убедить правоохранителей, что якобы жена могла сама положить его под кровать.

Источник: Обозреватель

Фото: ilrestodelcarlino.it