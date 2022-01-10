У Харкові рецидивіст вбив свою 42-річну сусідку. Тіло загиблої він тримав близько тижня на балконі квартири. Зловмисник вирішив його позбутися, тому виніс у мішку з дому та викинув у ставок.

Тіло жінки знайшов випадковий перехожий, який повідомив до поліції. Поліцейські помітили, що ноги загиблої були зв’язані між собою шнурком з примотаними до стіп скотчем шматками асфальту.

Попередньо криміналісти дійшли до висновку, що смерть жінки була насильницькою. 42-річна харків’янка проживала разом з матір’ю та сином.

Родичка розповіла поліцейським, що востаннє бачила доньку місяць тому. Вона не заявила про зникнення, пояснивши це тим, що жінка нерідко пиячила та не вперше йшла з домівки надовго.

Матір зазначила, що донька близько спілкувалася з 43-річним сусідом. Він розповів поліцейським, що не бачив загиблу близько місяця, та не знає, де вона може перебувати.

Сусідка згадала, що бачила потерпілу в компанії іншого сусіда. Правоохоронці змогли вийти на слід людини, яка, ймовірно, могла бути причетною до злочину.

Чоловік вже відбував покарання за скоєння крадіжок, його підозрювали у вчиненні грабежу. Поліцейські знайшли докази його провини.

За даними поліції, на початку грудня 2021 року жінка прийшла на застілля до свого 50-річного сусіда. Під час вживання алкоголю між ними виник конфлікт, а чоловік вдарив сусідку кулаком в обличчя.

Вона впала на підлогу, а компанія продовжила застілля в іншій кімнаті. Коли вечірка закінчилася, жінка вже була мертвою. Власник квартири виніс тіло на балкон та зачинив, а через тиждень поклав у будівельний мішок та виніс на ставок біля свого будинку.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловік зізнався у вбивстві та погодився співпрацювати зі слідством.

Незабаром йому мають обрати запобіжний захід та повідомити про підозру. Він може сісти за ґрати на 15 років. Досудове розслідування триває.