Українку Наталію Киричок, яку наприкінці грудня в Італії вбив її 80-річний чоловік Віто Канжині, поховають у Миколаївській області. Про це журналістам повідомив син 61-річної загиблої Сергій.

Процес оформлення документів матері затягнувся майже на два тижні через різдвяно-новорічні свята.

Спершу родичі чекали на розтин тіла. Потім потрібно було залучити адвоката для того, щоб забрати документи українки з опечатаного будинку.

Із рідних у Наталі залишився син, невістка, онуки та брат.

Коли стало відомо про вбивство українки в Італії

Про вбивство Наталії Киричок стало відомо 26 грудня, коли жінка не вийшла на роботу.

Власник ресторану, де працювала Наталія, зателефонував їй на мобільний, щоб з’ясувати причину її відсутності.

Однак слухавку взяв чоловік Віто Канжині. Пенсіонер повідомив, що вбив дружину, вину в її смерті переклав на роботодавця та заявив, що має намір із ним поквитатись.

Після цього ресторатор викликав поліцію.

Що відбувалось за кілька днів до вбивства

Намір вбити дружину у Віто Канжині з’явився за кілька днів до трагедії. Жінка навіть жила певний час у подруги.

– Уранці одного дня він розповів матері, що вночі схопився за ножа й довго дивився на неї. Тоді він ледве стримався, щоб не вбити її, – розповідає син Наталі.

Після цього італієць вигнав жінку з дому, а потім поїхав у ресторан до власника й погрожував йому вбивством.

Останній звернувся за допомогою до поліції.

За словами Сергія, згодом Віто Канжині приїхав до помешкання материної подруги й почав слізно вмовляти Наталію повернутись.

– Він навіть влаштував вечерю зі свічками. Здавалося, все минуло, – розповідає Сергій.

Що відбувалось у день убивства

25 грудня українка пішла на роботу на 17.30. Повернулася вже о першій ночі наступного дня. Чоловік у цей час нібито спав. Наталя погуляла з собакою й теж лягла відпочивати.

Згодом Віто Канжині завдав дружині кілька ударів ножем у різні частини тіла. Після того, як жінка померла, залишив тіло на підлозі й ліг далі спати, а вранці спокійно пішов гуляти із собакою.

Мотиви дій чоловіка

Станом на сьогодні захист італійця стверджує, що в день вбивства пенсіонер нібито готувався провести ніч із своєю дружиною.

Щоб помиритись після сварки, Віто Канжині випив чимало алкоголю й прийняв віагру. Вбити її вирішив після того, коли дружина йому відмовила.

Однак є також інформація, що тієї ночі італієць був тверезим і ніколи раніше не захоплювався спиртними напоями.

Що відомо про стосунки українки та італійця

Віто Канжині із 19 років працював зварювальником у Німеччині. Там нині живуть його четверо дітей, із якими він не надто спілкувався.

Із Наталією Киричок познайомився в італійському містечку Фанано-ді-Градара.

Пенсіонер часто бував у місцях, де збиралися українські заробітчанки. Там приглядав собі дружину.

Спочатку Наталя працювала в нього хатньою робітницею, а згодом вони побралися. Разом подружжя прожило майже 17 років.

За словами сина Наталії Киричок, загалом пара жила доволі спокійно, навіть їздили разом відпочивати.

– Мама раніше ніколи на нього не скаржилася. Ми в 2020 році приїжджали до них в Італію відпочити. Тоді я вперше й побачив її чоловіка. Це високий, худий чоловік. Доволі неговіркий, але, можливо, так здалося через мовний бар’єр, бо ми майже не спілкувалися, – розповідає Сергій.

Однак у грудні, коли Наталія з’їздила в Україну оформити пенсію, чоловік почав все частіше ревнувати кохану.

Тоді ж із Наталею востаннє бачився і її син Сергій, який нині живе в Польщі.

– Ми були в Україні близько двох тижнів. Але коли вона повернулася до Італії, Віто наче збожеволів. Почав ревнувати її до всіх і до всього. Підозрював, що в мами були якісь стосунки в Україні та роман із власником італійського ресторану, – каже Сергій.

Крім того, за словами сина загиблої, її чоловікові-італійцю не подобалося, що та працює з 17.30 до 01.00 й пізно повертається додому.

– Вона пообіцяла йому, що звільниться звідти наприкінці року, щойно закінчиться контракт, – пригадує Сергій.

Свідчення самого пенсіонера-італійця

Італійська преса озвучує також версію самого Віто Канжині. Він нібито намагався повідомити про вбивство своєму знайомому, але той не повірив.

Потім пенсіонер зателефонував власнику ресторану, де працювала українка, та розповів про вбивство. Після цього до нього приїхала поліція.

У поліції італієць говорив, що у ніч вбивства лише вдавав, що спить. А потім запевняв, що не пам’ятає, звідки взявся ніж, та навіть намагався переконати правоохоронців, що нібито дружина могла сама покласти його під ліжко.

Джерело: Обозреватель

Фото: ilrestodelcarlino.it