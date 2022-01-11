11 января в Харькове в течение часа тушили пожар на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора.

По данным ГСЧС, возгорание на площади 60 кв. м произошло в одноэтажном хозяйственном здании.

Сообщение о происшествии поступило в 08.45.

В 09.32 пожар удалось локализовать, а еще через 11 минут ликвидировать.

Жертв и пострадавших нет.

В Харькове на территории Свято-Благовещенского собора произошел пожар / 4 фотографии

В тушении пожара участвовали 20 спасателей. Также было привлечено четыре единицы техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Заметим, что в Змиеве Харьковской области до 02.27 11 января тушили пожар в частном жилом доме.

В дальней комнате пожарные нашли тело 52-летнего хозяина. Мужчина задохнулся дымом.

Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области, в доме сгорела крыша, внутренние перегородки и домашние вещи на площади около 60 кв. м.

Причина пожара устанавливается.