11 січня в Харкові протягом години гасили пожежу на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору.

За даними ДСНС, займання на площі 60 кв. м сталося в одноповерховій господарській будівлі.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло о 08.45.

О 09.32 пожежу вдалося локалізувати, а ще за 11 хвилин ліквідувати.

Жертв та постраждалих немає.

У Харкові на території Свято-Благовіщенського собору сталась пожежа / 4 фотографии

У гасінні пожежі брали участь 20 рятувальників. Також було залучено чотири одиниці техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зауважимо, що в Змієві Харківської області до 02.27 11 січня гасили пожежу в приватному житловому будинку.

У дальній кімнаті вогнеборці знайшли тіло 52-річного господаря. Чоловік задихнувся димом.

Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, в будинку згорів дах, внутрішні перегородки та домашні речі на площі близько 60 кв. м.

Причина пожежі встановлюється.