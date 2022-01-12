Камнями в лобовое стекло: житомирянин отомстил патрульному за штраф дочери

В Житомире задержан 68-летний мужчина, который камнями разбил лобовое стекло служебного авто патрульного полицейского. Так он хотел отомстить за то, что накануне его родную дочь оштрафовали за пьяную езду.

Инцидент произошел около часа ночи 8 января. Пенсионер разыскал автомобиль того самого патрульного, который выписывал штраф его 29-летней дочери на одной из центральных улиц Житомира.

В результате нападения патрульный не пострадал, однако лобовое стекло было разбито.

Как наказали нарушителей

На 29-летнюю женщину патрульные составили админпротокол по ст. 130 КУоАП. Теперь она обязана заплатить штраф в размере 600 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Кроме того, женщина будет лишена водительских прав на один год.

А вот наглая месть за дочь закончилась для 68-летнего мужчины не административной, а уголовной ответственностью.

Производство было открыто по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

За совершенное пенсионеру может грозить наказание в виде:

штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

ареста до шести месяцев;

ограничение свободы до пяти лет.

Все обстоятельства инцидента выясняются, досудебное следствие продолжается.

Источник: Житомирская областная прокуратура