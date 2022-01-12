Камінням у лобове скло: житомирянин помстився патрульному за штраф доньці

У Житомирі затримали 68-річного чоловіка, який камінням розбив лобове скло службового авто патрульного поліцейського. Так він хотів помститися за те, що напередодні його рідну доньку оштрафували за п’яну їзду.

Інцидент стався близько першої ночі 8 січня. Пенсіонер розшукав автомобіль того самого патрульного, який виписував штраф його 29-річній доньці на одній із центральних вулиць Житомира.

Внаслідок нападу патрульний не постраждав, однак лобове скло було потрощене.

Як покарали порушників

На 29-річну жінку патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП. Тепер вона зобов’язана заплатити штраф у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, жінку буде позбавлено водійських прав на один рік.

А от нахабна “помста” за доньку закінчилася для 68-річного чоловіка не адміністративною, а кримінальною відповідальністю.

Провадження було відкрито за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

За скоєне пенсіонеру може загрожувати покарання у вигляді:

штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

арешту до шести місяців;

обмеження волі до п’яти років.

Усі обставини інциденту з’ясовуються, досудове слідство триває.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура