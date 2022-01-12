На станции Харьковского метрополитена Площадь Конституции 12 января отвалился потолок. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По его словам, не месте работает комиссия метрополитена, она выяснит причины обрушения потолка.

– Потолок будут дальше “обстукивать”. Также будут проверены потолки всех вестибюлей всех станций подземки. О причинах обрушения сообщим, как только они будут понятны, – уточнил он.

В вестибюле одной из станций метро Харькова отвалился потолок: что известно / 3 фотографии

Накануне, 11 января, в Харькове полтора часа не работала часть станций Холодногорско-Заводской линии метрополитена из-за порыва трубы водоснабжения.

Движение поездов с 5.30 до 7.08 временно производилось от станции Индустриальная до Проспекта Гагарина. На остальных станциях движение приостанавливали из соображений безопасности.

Фото: Харківська міськрада