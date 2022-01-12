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У вестибюлі однієї зі станцій метро Харкова обвалилася стеля: що відомо

Валентина Летяк редакторка стрічки
У метро Харкова обвалилася стеля

На станції Харківського метрополітену Площа Конституції 12 січня обвалилася стеля. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

За його словами, на місці працює комісія метрополітену, вона з’ясує причини обвалення стелі.

– Стелю далі “обстукуватимуть”. Також буде перевірено стелі всіх вестибюлів усіх станцій підземки. Про причини обвалення повідомимо, щойно вони будуть зрозумілі, – уточнив він.

У метро Харкова обвалилася стеля
У метро Харкова обвалилася стеля
У метро Харкова обвалилася стеля
У метро Харкова обвалилася стеля
У вестибюлі однієї зі станцій метро Харкова обвалилася стеля: що відомо / 3 фотографии

Напередодні, 11 січня, у Харкові півтори години не працювала частина станцій Холодногірсько-Заводської лінії метрополітену через порив труби водопостачання.

Рух поїздів із 5.30 до 7.08 тимчасово здійснювався від станції Індустріальна до Проспекту Гагаріна. На решті станцій рух призупиняли з міркувань безпеки.

Фото: Харківська міськрада

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