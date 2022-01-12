Убийство в Киеве: женщине нанесли многочисленные удары в голову гитарой и стулом

Окно на пятом этаже резко открылось, а на подоконник взобрался парень с безумными глазами. Такую картину утром наблюдали случайные прохожие.

Никто и слова вымолвить не успел, как странный тип с диким криком прыгнул вниз. Игорь в то время как раз был на кухне. Услышал бешеный визг, бросился к окну и буквально остолбенел.

– Увидел мужчину голого. Он был в трусах. Лежал на земле, махал руками и ногами, кричал. Позвонил по телефону на 102 и сообщил. У него кровь текла изо рта, были многочисленные гематомы. Он был в неадекватном состоянии, — рассказал Игорь, бросившийся спасать самоубийцу.

26-летнего прыгуна сразу же забрали в больницу. Однако это было только начало ужаса. В двухкомнатной квартире Богдан жил вместе с мамой-пенсионеркой. И накануне оттуда доносился странный шум.

– Слышал крики. Может, пол часа где-то. Я вызвал полицию. Когда она приехала, уже все было тихо там. Никто не открыл дверь, – рассказал Александр, слышавший крики из квартиры соседей.

На этот раз примчался старший сын 65-летней хозяйки с запасными ключами. От увиденного за порогом ужаса остолбенели даже полицейские.

Квартира выглядела словно после сатанинского шабаша – кровь на полу, дверях и стенах, брызги под потолком. А посреди бардака — изуродованный труп пожилой женщины.

– Стульчик на голове у нее лежал окровавленный. Потом второй стульчик, гитара – все перевернуто. Все в таком состоянии, что нужно было переступать. Там пол головы снесено было. Я не узнал бы ее. Череп проломлен с правой стороны: полголовы нет, — рассказал Василий Маркович, видевший убитую пенсионерку.

Что же за кровавая бойня здесь разыгралась? Рассказать мог бы Богдан, но по дороге в больницу он только кричал и порывался куда-то бежать.

А комната, из окна которой самоубийца выпрыгнул, оказалась забаррикадированной изнутри. Неужели мужчина пытался спастись от расправившегося с его матерью неизвестного зла?

— Это какая сила нужна, чтобы перетащить шкаф и забаррикадировать дверь в ту комнату, — рассказал шокированный увиденным ужасом Василий Маркович.

Но все оказалось гораздо прозаичнее, хотя и не менее страшно. Разбил череп родной маме именно Богдан.

– Сын просил у матери деньги на личные нужды. Получив отказ, он нанес ей многочисленные удары в голову гитарой и стулом, обломки которых изъяли как вещественные доказательства, — рассказала спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

После содеянного Богдан забаррикадировался в своей комнате. Якобы мужчина всю ночь забрасывался алкоголем и наркотиками, а к утру вышел через окно.

Но так просто искупить свой поступок душегубу не удалось. После падения с пятого этажа мужчина получил только ушибы и царапины. Поэтому если он вылечится, то поедет в СИЗО. А оттуда — на долгие годы за решеткой или в психбольницу.