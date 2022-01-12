Вікно на п’ятому поверсі рвучко відчинилося, а на підвіконня видерся молодик із шаленими очима. Таку картину вранці спостерігали випадкові перехожі.

Ніхто й слова вимовити не встиг, як дивний тип із диким криком стрибнув униз. Ігор у той час саме був на кухні. Почув скажений вереск, кинувся до вікна та буквально отетерів.

– Побачив чоловіка голого. Він був у трусах. Лежав на землі, махав руками та ногами, кричав. Зателефонував на 102 та повідомив. У нього кров текла з рота, були численні гематоми. Він був у неадекватному стані, – розповів Ігор, який кинувся рятувати самогубцю.

26-річного стрибуна одразу ж забрали до лікарні. Проте це був тільки початок жахіття. У двокімнатній квартирі Богдан жив разом з мамою-пенсіонеркою. І напередодні звідти лунав дивний шум.

– Чув крики. Може, пів години десь. Я викликав поліцію. Коли вона приїхала, то вже все було тихо там. Ніхто не відкрив двері, – розповів Олександр, який чув крики з квартири сусідів.

Цього разу примчав старший син 65-річної господині з запасними ключами. Від побаченого за порогом страхіття остовпіли навіть поліцейські.

Квартира мала вигляд немов після сатанинського шабашу – кров на підлозі, дверях та стінах, бризки аж під стелею. А посеред гармидеру – понівечений труп літньої жінки.

– Стільчик на голові у неї лежав скривавлений. Потом другий стільчик, гітара – все перевернуте. Все у такому стані, що необхідно було переступати. Там пів голови знесено було. Я б не впізнав її. Череп проломлений з правої сторони: пів голови нема, – розповів Василь Маркович, який бачив вбиту пенсіонерку.

Що ж за кривава бійня тут розігралася? Розповісти міг би Богдан, але дорогою до лікарні він лише кричав та поривався кудись тікати.

А кімната, з вікна якої самогубця вистрибнув, виявилася забарикадованою зсередини. Невже чоловік намагався врятуватися від невідомого зла, що розправилося з його матір’ю?

– Це яку треба мати силу, щоб перетягнути шафу та забарикадувати двері у ту кімнату! – розповів шокований побаченим жахіттям Василь Маркович.

Та все виявилося набагато прозаїчніше, хоча й не менш страшно. Розтрощив череп рідній неньці саме Богдан.

– Син просив у матері гроші на особисті потреби. Отримавши відмову, він завдав їй численних ударів по голові гітарою та стільцем, уламки яких вилучили як речові докази, – розповіла речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Після скоєного Богдан забарикадувався у своїй кімнаті. Начебто чоловік цілу ніч закидався алкоголем та наркотиками, а на ранок вийшов через вікно.

Але так просто спокутувати свій вчинок душогубові не вдалося. Після падіння з п’ятого поверху чоловік отримав лише забої та подряпини. Тож коли він вилікується, то поїде у СІЗО. А звідти – на довгі роки за ґрати або у психіатричну лікарню.