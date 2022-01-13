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Замерзав від холоду у власному домі: на Рівненщині врятували самотнього дідуся

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Замерзав від холоду у власному домі: на Рівненщині врятували самотнього дідуся

У Рівненській області поліцейський та небайдужі односельчани врятували життя самотнього дідуся. Нині за його життя борються медики.

Інцидент стався в одному із сіл Дубенського району. На виклик сусідів дідуся приїхав поліцейський офіцер: для порятунку пенсіонера знадобилося зривати замок на його дверях.

Коли сусіди зайшли до будинку, старенький, не рухаючись, лежав на ліжку. Дідусь був у свідомості, однак на запитання поліцейського відповісти не зміг.

З’ясувалося, що із рідних у пенсіонера залишилася лише сестра, яка проживає за кордоном.

Більше того, через скрутну фінансову ситуацію та слабке здоров’я чоловік не міг опалювати будинок.

Спільними силами пенсіонера передали медикам, які його госпіталізували до районної лікарні із підозрою на інсульт та обмороження кінцівок.

Поки дідусь перебуватиме під наглядом лікарів, за його будинком доглянуть сусіди.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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