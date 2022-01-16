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Маскировались в медицинских костюмах: на границе с Румынией ГПСУ задержала троих египтян

Наташа Тарчевська редактор ленты
Маскировались в медицинских костюмах: на границе с Румынией ГПСУ задержала троих египтян

Украинские пограничники остановили троих нелегальных мигрантов из Египта. Их задержали в защитных медицинских костюмах, однако ни один из них не был врачом.

Инцидент произошел ночью 15 января вблизи границы с Румынией на Закарпатье.

Никаких документов у мужчин при себе не было: сначала они даже хотели обмануть пограничников, заявив, что направлялись в ЕС из Сирии.

Уже в считанные минуты было установлено, что на самом деле все трое — граждане Египта, и уже не впервые нарушают закон Украины о пересечении границы.

На вопрос, почему поверх одежды они одели медицинские костюмы, мужчины объяснили, что таким образом надеялись остаться незамеченными на фоне снега.

Мужчин задержали буквально в 50 метрах от Румынии. Теперь иностранцев будут ждать в украинском суде: сразу после задержания правоохранители составили административные протоколы.

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Источник: Госпогранслужба

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