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Маскувалися у медичних костюмах: на кордоні з Румунією ДПСУ затримала трьох єгиптян

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Маскувалися у медичних костюмах: на кордоні з Румунією ДПСУ затримала трьох єгиптян

Українські прикордонники зупинили трьох нелегальних мігрантів з Єгипту. Їх затримали у захисних медичних костюмах, однак жоден з них не був лікарем.

Інцидент стався вночі 15 січня поблизу кордону з Румунією, що на Закарпатті.

Жодних документів чоловіки при собі не мали: спочатку вони навіть хотіли обдурити прикордонників, заявивши, що прямували до ЄС із Сирії.

Вже за лічені хвилини було встановлено, що насправді усі троє – громадяни Єгипту, і вже не вперше порушують закон України про перетин кордону.

На запитання, чому поверх одягу вони одягнули медичні костюми, чоловіки пояснили, що таким чином надіялися залишитися непоміченими на фоні снігу.

Чоловіків затримали буквально за 50 метрів до Румунії. Тепер іноземців чекатиме український суд: відразу після затримання правоохоронці склали адміністративні протоколи.

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Джерело: Держприкордонслужба

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