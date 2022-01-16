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Требовал $150 тыс. за закрытие дела: чиновника Офиса генпрокурора поместили в СИЗО

Наташа Тарчевська редактор ленты
Требовал $150 тыс. за закрытие дела: чиновника Офиса генпрокурора поместили в СИЗО

Высший антикоррупционный суд поместил в СИЗО заместителя начальника отдела Офиса генпрокурора и его пособия. Они были разоблачены на взяточничестве в размере $150 тыс.

Судебное заседание по избранию меры пресечения состоялось в субботу, 15 января. Чиновник Офиса генпрокурора сможет выйти из-под стражи при условии внесения 2 млн 471 тыс. гривен залога, его пособие – 1 млн 240 тыс. 500 гривен.

Если подозреваемые все-таки внесут указанный размер залога, за ними будет закреплен ряд обязанностей перед судом:

  • не отлучаться с места жительства без разрешения детектива и прокурора;
  • сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения со свидетелями;
  • сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

Отмечается, что принятая мера пресечения действительна до 13 марта 2022 года. Досудебное расследование продолжается.

История дела

О том, что чиновник Офиса генпрокурор был разоблачен на взяточничестве, стало известно 13 января.

В это время подозреваемый вместе с посредником агрессивно подстрекал третье лицо к предоставлению $150 тыс. в обмен на закрытие уголовного производства по нему.

Кроме этого, за указанную сумму чиновник обещал принять решение о возврате изъятых во время обысков элитных автомобилей Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

Уголовное производство было открыто по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.

Источник: САП

Фото: Depositphotos

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