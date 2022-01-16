Вимагав $150 тис. за закриття справи: чиновника Офісу генпрокурора помістили в СІЗО

Вищий антикорупційний суд помістив у СІЗО заступника начальника відділу Офісу генпрокурора та його посібника. Їх обох було викрито на хабарництві у розмірі $150 тис.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбулося у суботу, 15 січня. Чиновник Офісу генпрокурора зможе вийти з-під варти за умови внесення 2 млн 471 тис. гривень застави, його посібник – 1 млн 240 тис. 500 гривень.

Якщо підозрювані все ж внесуть вказаний розмір застави, за ними буде закріплено низку обов’язків перед судом:

не відлучатися з місця проживання без дозволу детектива та прокурора;

повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками;

здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Зазначається, що ухвалений запобіжний захід дійсний до 13 березня 2022 року. Досудове розслідування триває.

Історія справи

Про те, що чиновника Офісу генпрокурора було викрито на хабарництві, стало відомо 13 січня.

Саме тоді підозрюваний разом із посередником агресивно підбурював третю особу до надання $150 тис. в обмін на закриття кримінального провадження щодо неї.

Окрім цього, за вказану суму посадовець обіцяв ухвалити рішення про повернення вилучених під час обшуків елітних автомобілів Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

Кримінальне провадження було відкрито за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ст. 190 (Шахрайство) КК України.