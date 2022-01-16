Поліцейські перевіряють інформацію про замінування аеропортів Київ і Бориспіль

Правоохоронці проводять перевірку інформації про замінування декількох місць, серед яких є аеропорти Київ (Жуляни) та Бориспіль.

Про це заявила у коментарі українському інформаційному агенству речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

За її словами, наразі на місці події працюють фахівці та поліцейські. Інформація про результати перевірки поки що не надходила.

Вдень 16 січня з’явилися дані щодо замінування торгово-розважальних центрів у Києві. Серед них – Gulliver, Ocean Plaza та Універмаг Україна.

Працівників та відвідувачів ТРЦ довелося оперативно евакуювати через повідомлення про замінування, однак невідомо, чи знайшли вибухонебезпечні предмети.