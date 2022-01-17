В Одессе 49-летний местный житель убил посреди улицы своего товарища, который не вернул посуду после новогодней ночи.

По данным Национальной полиции, мужчины случайно встретились на улице Юрия и Ивана Липы. Между ними возникла ссора, завершившаяся резней.

Злоумышленник несколько раз ударил ножом в грудь 42-летнего мужчину, который вскоре умер от травм в карете скорой медицинской помощи.

Правонарушитель убежал, однако полицейские задержали его в тот же вечер. Житель Одессы рассказал, что они с погибшим дружили семьями и часто ходили друг к другу в гости.

В роковой вечер оба мужчины были нетрезвыми. Они поругались из-за тарелки из-под новогоднего холодца, которую не вернул погибший после новогодней ночи.

Задержанный мужчина рассказал, что во время разговора о посуде его товарищ начал проявлять агрессию, поэтому он достал нож.

Фигуранту объявили подозрение по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. Он может попасть в тюрьму на 15 лет.