В Одесі 49-річний місцевий житель вбив посеред вулиці свого товариша, який не повернув посуд після новорічної ночі.

За даними Національної поліції, чоловіки випадково зустрілися на вулиці Юрія та Івана Липи. Між ними розпочалася сварка, яка завершилася різаниною.

Зловмисник декілька разів вдарив ножем у груди 42-річного чоловіка, який незабаром помер від травм у кареті швидкої медичної допомоги.

Правопорушник втік, однак поліцейські затримали його того ж вечора. Житель Одеси розповів, що вони з загиблим дружили родинами та часто ходили у гості один до одного.

У роковий вечір обидва чоловіки були нетверезими. Вони посварилися через тарілку з-під новорічного холодцю, яку не повернув загиблий після новорічної ночі.

Затриманий чоловік розповів, що під час розмови про посуд його товариш почав проявляти агресію, тому він дістав ніж.

Фігуранту оголосили підозру за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу. Він може потрапити до в’язниці на 15 років.